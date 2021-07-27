Политические силы РК приветствуют восстановление межкорейских линий связи

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27 июля южнокорейские политические партии выразили удовлетворение восстановлением линий связи между двумя Кореями. Пресс-секретарь правящей Демократической партии Тобуро Ли Со Ён заявила на брифинге, что восстановление «горячей линии» даёт зелёный свет улучшению ситуации на Корейском полуострове и снижению напряжённости в отношениях между Югом и Севером». Она отметила, что правящая партия надеется на наступление «поворотного момента для установления мира на Корейском полуострове». Председатель правящей партии Сон Ён Гиль отметил, что его «главный приоритет - открыть дверь для прямого диалога с Северной Кореей». Ведущая оппозиционная партия Сила народа также приветствовала восстановление работы межкорейских линий связи. Тем не менее, пресс-секретарь партии Ян Чжун У напомнил, что до сих пор «межкорейские отношения неоднократно прерывались и возобновлялись в одностороннем порядке в соответствии с потребностями Северной Кореи». Он выразил надежду на то, что «восстановление линий связи станет возможностью для общения». Депутат Национального собрания Пак Чин, член парламентского комитета по иностранным делам и воссоединению, поддержал достигнутые договорённости о восстановлении линий связи, одновременно заявив о необходимости создания условий, которые препятствовали бы односторонним действиям Пхеньяна.