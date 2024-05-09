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В мире

Сеул и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

Write: 2024-05-09 15:51:50Update: 2024-05-09 16:41:09

Сеул и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

Photo : YONHAP News

Администрации двух городов – Сеула в РК и Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах – подписали соглашение о сотрудничестве в таких областях как транспорт, «умный город» и городское хозяйство. Подписи под документом поставили 8 мая мэр Сеула О Сэ Хун и директор департамента муниципалитетов и транспорта правительства Абу-Даби Мохамед Али Аль Шорафа. Это четвёртое подобное соглашение между Сеулом и городами Ближнего Востока, и первое с городом в Объединённых Арабских Эмиратах. Затем О Сэ Хун присутствовал на церемонии открытия регионального офиса Всемирной организации «умных городов» (WeGO). Данная организация создана с целью достижения устойчивого городского развития и устранения информационного разрыва с использованием информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время она объединяет более 200 городов. Мэр Сеула пригласил делегацию Абу-Даби на «Неделю умной жизни», которая пройдёт в Сеуле в октябре.
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