Сеул и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

Photo : YONHAP News

Администрации двух городов – Сеула в РК и Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах – подписали соглашение о сотрудничестве в таких областях как транспорт, «умный город» и городское хозяйство. Подписи под документом поставили 8 мая мэр Сеула О Сэ Хун и директор департамента муниципалитетов и транспорта правительства Абу-Даби Мохамед Али Аль Шорафа. Это четвёртое подобное соглашение между Сеулом и городами Ближнего Востока, и первое с городом в Объединённых Арабских Эмиратах. Затем О Сэ Хун присутствовал на церемонии открытия регионального офиса Всемирной организации «умных городов» (WeGO). Данная организация создана с целью достижения устойчивого городского развития и устранения информационного разрыва с использованием информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время она объединяет более 200 городов. Мэр Сеула пригласил делегацию Абу-Даби на «Неделю умной жизни», которая пройдёт в Сеуле в октябре.