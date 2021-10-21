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Политика

Gallup Korea: Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидатов от оппозиции в пределах погрешности

Write: 2021-10-22 16:56:54Update: 2021-10-22 17:09:50

Gallup Korea: Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидатов от оппозиции в пределах погрешности

Photo : YONHAP News

Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро, опережает на виртуальных выборах основных кандидатов от оппозиции. Как свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого агентством Gallup Korea с 19 по 21 октября, Ли Чжэ Мёна поддержали бы 34% опрошенных, бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, кандидат от партии Сила народа, набрал 31% голосов. У Ан Чхоль Су от Народной партии – 9%, у Сим Сан Чжон из партии Справедливости – 7%.  Если бы партию Силу народа представлял на выборах депутат Национального собрания Хон Чжун Пхё, то Ли Чжэ Мён получил бы 33%, а Хон Чжун Пхё – 30% голосов. Ан Чхоль Су получил бы 10%, а Сим Сан Чжон – 8% голосов. Что касается симпатий избирателей к пяти потенциальным кандидатам в президенты, то Ли Чжэ Мён набрал 32% голосов, за ним следуют Хон Чжун Пхё - 31%, Юн Сок Ёль - 28%, Сим Сан Чжон - 24%, Ан холь Су - 19%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.
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