США стремятся к денуклеаризации КНДР через дипломатию

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США считают дипломатию наиболее эффективным средством достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил 26 октября на пресс-конференции представитель госдепартамента Нед Прайс. Он напомнил, что Вашингтон ясно указал на отсутствие враждебных намерений по отношению к Пхеньяну и готовность к дипломатическому взаимодействию с ним. «Мы неоднократно заявляли об этом и ждём ответа», - сказал Нед Прайс. Он отметил также, что США не осведомлены о возможном участии Северной Кореи в предстоящей 26-й сессии Конференции ООН по изменению климата в Глазго. Соответственно США не планируют взаимодействовать с ней в рамках данного мероприятия. Официальный представитель Сеула ранее сообщил, что Северная Корея будет участвовать в конференции, направив в Глазго представителей посольства КНДР в Великобритании.