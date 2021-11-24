РК нуждается в новом стандарте прав человека

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РК нужен новый стандарт в области прав человека, отражающий меняющиеся времена. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 25 ноября на церемонии по случаю 20-летия основания Национальной комиссии по правам человека, государственного органа по надзору за соблюдением гражданских прав. Законопроекты о борьбе с дискриминацией вносятся в Национальное собрание с 2007 года, но так и не были приняты из-за противодействия консервативных законодателей и некоторых религиозных групп. Особые споры вызывают положения, запрещающие дискриминацию сексуальных меньшинств, в то время как международное законодательство запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или сексуальных характеристик. Мун Чжэ Ин призвал комиссию приложить больше усилий для построения общества, в котором все, особенно уязвимые люди, могут пользоваться равными правами. В наши дни дискриминация и ненависть разделяют общество на части,- отметил глава государства, призвав комиссию возглавить подготовку мер по решению этих проблем. Он пообещал, что независимость комиссии будет и впредь полностью гарантироваться.