7-8 декабря пройдёт министерская конференция ООН по поддержанию мира

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7-8 декабря состоится министерская конференция ООН по поддержанию мира 2021 года, организатором которой является РК. Из-за сложной эпидемической ситуации мероприятие пройдёт в формате видеоконференции. В конференции примут участие министры иностранных дел и обороны, другие официальные лица из более чем 150 стран мира, а также представители международных организаций, в том числе, заместители генсека ООН, ответственные за миротворческие операции, оперативную поддержку и стратегию. Азиатская страна принимает данную конференцию впервые. Предыдущие министерские заседания проходили в Великобритании в 2016 году, в Канаде в 2017 году и в ООН в 2019 году. На церемонии открытия, которая начнётся 7 декабря в 19:30 по кор.вр. выступят министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и министр обороны Со Ук. С видеообращением к участникам мероприятия выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заседания будут транслироваться в прямом эфире на каналах YouTube и веб-телевидения ООН. Изначально мероприятие планировалось провести в Сеуле в очном формате, но этому помешали опасения по поводу распространения нового варианта коронавируса Омикрон.