Лидер КНДР призывает воспитывать «абсолютно лояльных» командиров

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын считает необходимым подготовить всех военных специалистов таким образом, «чтобы они стали настоящими солдатами, чрезвычайно преданными идее и руководству партии, организовывать и проводить военное образование, строго руководствуясь идеей, политикой и методами партии, чтобы воспитывать командиров абсолютно лояльных ЦК партии». Как сообщило 7 декабря агентство ЦТАК, северокорейский лидер заявил об этом на совещании преподавателей военных учебных заведений, которое состоялось в Пхеньяне 4-5 декабря. Сообщается, что Ким Чон Ын призвал к согласованным усилиям, чтобы открыть «период нового скачка прогресса» для обеспечения «непобедимости революционных сил». О том, что на совещании говорилось о ядерных силах, не сообщается. Это было восьмое по счёту совещание преподавателей военных учебных заведений с момента прихода к власти Ким Чон Ына в конце 2011 года.