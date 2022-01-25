В РК продолжается сокращение рождаемости

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В РК третий год продолжается сокращение рождаемости. По данным Национального статистического управления, в ноябре прошлого года зарегистрированы 19.800 новорождённых, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это самый низкий показатель с начала ведения соответствующей статистики в 1981 году. За первые 11 месяцев прошлого года в стране родилось 244.016 детей, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Между тем, уровень смертности в ноябре превысил 28 тыс. 426 человек. Он вырос на 11% по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. В итоге естественная убыль населения составила 8.626 человек. Естественная убыль фиксируется с ноября 2019 года. В ноябре зарегистрировано 17.088 браков, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Зарегистрировано 8.770 разводов. Данный показатель сократился на 1,2%.