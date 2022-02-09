Мун Чжэ Ин: Все граждане страны должны иметь возможность проголосовать

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал принять меры, чтобы гарантировать право на участие в предстоящих президентских выборах проходящим лечение и находящимся в самоизоляции. Он напомнил о наличии опасений относительно того, что продолжающийся кризис COVID-19 может помешать сотням тысяч избирателей принять участие в голосовании. В соответствии с действующими избирательными правилами, те, у кого COVID-19 диагностирован после окончания досрочного голосования 4-5 марта, проголосовать не смогут. Избирательные участки в стационарных центрах лечения 9 марта открывать не планируется. Контактировавшим с больными и находящимся на самоизоляции в день выборов запрещено лично посещать избирательные участки. Глава государства распорядился найти способы обеспечить возможность для голосования всем без исключения гражданам страны.