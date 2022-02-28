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С 23 по 28 февраля состоялось досрочное голосование на выборах президента РК за рубежом. Были открыты в общей сложности 219 зарубежных избирательных участков в 115 странах, на которые пришли 71,6% из почти 226 тыс. зарегистрированных избирателей. Это на 3,7% меньше, чем на предыдущих выборах президента РК, которые состоялись в 2017 году,- сообщила 2 марта Центральная избирательная комиссия. Голосование проводилось с соблюдением всех карантинных мер, включающих проверку температуры тела, дезинфекцию рук и использование одноразовых перчаток. Наибольшую активность проявили избиратели, проживающие в странах Ближнего Востока. Там в досрочном голосовании приняли участие 83% зарегистрированных избирателей. Голосование также было организовано также в местах дислокации южнокорейских миротворцев в Ливане, ОАЭ, Омане и Южном Судане. С 1 по 4 марта голосуют моряки, находящиеся в открытом море. Досрочное голосование для всех желающих пройдёт по всей стране 4-5 марта.