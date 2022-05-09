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В мире

Фумио Кисида: Сеул и Токио должны решить исторические проблемы

Write: 2022-05-09 15:33:34Update: 2022-05-09 16:22:02

Фумио Кисида: Сеул и Токио должны решить исторические проблемы

Photo : YONHAP News

Сеул и Токио больше не могут оставлять без внимания исторические проблемы. По сообщению агентства Киодо цусин, об этом заявил  премьер-министр Японии Фумио Кисида, отвечая на вопрос о том, почему в качестве представителя Токио на церемонии инаугурации нового президента РК Юн Сок Ёля будет присутствовать министр  иностранных дел. Подчеркнув важность сотрудничества между РК и Японией в решении глобальных проблем, Фумио Кисида сказал, что подход Токио к отношениям с Сеулом основан на соглашениях, касающихся исторических споров между двумя сторонами. Ожидается, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси встретится с новым министром иностранных дел РК Пак Чином. Это первый за четыре года визит в РК главы внешнеполитического ведомства Японии. 
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