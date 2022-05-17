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В Корее

На Бали состоялись встречи министров здравоохранения РК и АСЕАН

Write: 2022-05-17 14:39:02Update: 2022-05-17 15:03:16

На Бали состоялись встречи министров здравоохранения РК и АСЕАН

Photo : YONHAP News

15 мая на Бали состоялись первая встреча министров здравоохранения РК и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также девятая встреча глав профильных министерств в формате АСЕАН +3 (РК, Китай и Япония). РК представлял замминистра здравоохранения и социального обеспечения Ли Ги Иль. Участники министерской встречи РК и АСЕАН обсудили вопросы налаживания системы здравоохранения, которая может обеспечить устойчивые и всеобъемлющие гарантии в сфере медицинских услуг. Ли Ги Иль подчеркнул, что РК намерена продолжать сотрудничество с целью обеспечения возможностей противодействия инфекционным заболеваниям в странах АСЕАН. Он также представил планы РК по подготовке кадров в сфере биотехнологий, разработке медицинских препаратов и коммерциализации вакцин от коронавируса. Приняты совместные декларации, в которых выражено стремление к расширению сотрудничества в области здравоохранения. Очередные встречи в форматах РК-АСЕАН и АСЕАН+3 состоятся в 2024 году в Лаосе.
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