В РК отменят обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа

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С 8 июня все прибывающие в РК из-за рубежа будут освобождены от обязательного семидневного карантина. Прежде освобождение касалось только полностью вакцинированных. Об этом сообщил 3 июня премьер-министр РК Хан Док Су, выступая на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он напомнил, что правительство продолжает принимать меры по нормализации жизни населения с учётом эпидемической ситуации и ресурсов системы здравоохранения. Глава правительства также сообщил о намерении нормализовать международное воздушное сообщение. Ограничения на количество рейсов и международных маршрутов будут сняты также с 8 июня. Это позволит нормализовать работу авиаперевозчиков в соответствии со спросом на их услуги. Несмотря на отмену карантина, сохраняется требование об обязательном предъявлении при въезде в страну отрицательного результата ПЦР-теста и сдачи теста в течение трёх дней после прибытия.