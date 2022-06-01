Вашингтон обеспокоен возможностью проведения СК ядерных испытаний

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Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу возможности проведения в Северной Корее в ближайшее время очередных, седьмых по счёту, ядерных испытаний. Об этом заявил 6 июня на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс. Он напомнил, что США совместно с союзниками и партнёрами готовятся к всевозможным вариантам развития событий. Такая реакция Вашингтона последовала через сутки после того, как генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Северная Корея может готовиться к проведению ядерного испытания. Он отметил наличие признаков открытия одной из шахт на полигоне в Пхунгери, что может указывать на подготовку к испытаниям. Именно на этом полигоне ранее были проведены шесть испытаний ядерного оружия. В 2018 году перед северокорейско-американским саммитом в Сингапуре Пхеньян продемонстрировал видео с уничтожением испытательных шахт на полигоне, но они могли быть восстановлены. В связи с непростой ситуацией на Корейском полуострове 6 июня помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк подчеркнул, что США сохраняют приверженность обязательствам об обеспечении безопасности РК, указав на крепость союза двух стран.