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Политика

РК и США подтвердили готовность противостоять угрозам Севера

Write: 2022-06-22 11:05:31Update: 2022-06-22 11:31:12

РК и США подтвердили готовность противостоять угрозам Севера

Photo : YONHAP News

21 июня министр обороны РК Ли Чжон Соп встретился в Сеуле с командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Сэмюэлом Папаро. Собеседники обменялись мнениями по проблеме безопасности на Корейском полуострове, обсудили вопросы развития южнокорейско-американского альянса. В ходе переговоров стороны подтвердили готовность противостоять угрозам со стороны Северной Кореи. Глава южнокорейского военного ведомства заявил, что ситуация с безопасностью вокруг Корейского полуострова «серьезнее, чем когда-либо», и Тихоокеанский флот США играет ключевую роль в противодействии северокорейским угрозам. Адмирал Папаро назвал сотрудничество между военно-морскими силами двух стран одним из наиболее успешных примеров крепости альянса. Нынешний визит Сэмюэля Папаро - третий по счёту с момента его вступления в должность командующего Тихоокеанским флотом США. 
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