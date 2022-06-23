РК и США подтвердили готовность противостоять угрозам Севера

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21 июня министр обороны РК Ли Чжон Соп встретился в Сеуле с командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Сэмюэлом Папаро. Собеседники обменялись мнениями по проблеме безопасности на Корейском полуострове, обсудили вопросы развития южнокорейско-американского альянса. В ходе переговоров стороны подтвердили готовность противостоять угрозам со стороны Северной Кореи. Глава южнокорейского военного ведомства заявил, что ситуация с безопасностью вокруг Корейского полуострова «серьезнее, чем когда-либо», и Тихоокеанский флот США играет ключевую роль в противодействии северокорейским угрозам. Адмирал Папаро назвал сотрудничество между военно-морскими силами двух стран одним из наиболее успешных примеров крепости альянса. Нынешний визит Сэмюэля Папаро - третий по счёту с момента его вступления в должность командующего Тихоокеанским флотом США.