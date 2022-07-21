Сеул заявил протест Токио по поводу притязаний на острова Токто

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22 июля советник по связям с общественностью посольства Японии в Сеуле Макото Хаяси был вызван в МИД РК. Исполняющий обязанности директора департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Со Мин Чжун от имени южнокорейского правительства выразил японскому дипломату сожаление по поводу содержания «Белой книги по обороне» за 2022 год. Он заявил, что Япония в очередной раз выдвинула необоснованные притязания на исконно корейскую территорию - острова Токто в Восточном море. Ранее в тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси представил содержание «Белой книги» кабинету министров. В ней острова Токто упомянуты как «спорные территории». Токио предъявляет притязания на южнокорейские территории в официальных документах минобороны с 2005 года, что вызывает резкую реакцию официального Сеула. В этом году ситуацию усугубляет то, что документ был обнародован всего лишь через несколько дней после того, как министр иностранных дел РК Пак Чин совершил поездку в Токио, где провёл переговоры о нормализации двусторонних отношений. РК контролирует острова Токто с момента освобождения от колониального господства Японии в 1945 году.