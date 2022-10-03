Спецпредставители РК, США и Японии обсудили ракетный запуск КНДР

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4 октября спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил по телефону ракетный запуск Пхеньяна со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Стороны указали, что очередной ракетный запуск СК является явным нарушением резолюций СБ ООН. Они обратили особое внимание на то, что в этот раз ракета пролетела через воздушное пространство Японии, что делает подобные действия угрозой не только для Корейского полуострова, но и для всего мирового сообщества. Также представители трёх стран выразили серьёзную обеспокоенность по поводу того, что Северная Корея постоянно наращивает уровень недружественных действий и потребовали от неё немедленно прекратить подобную политику. Они подчеркнули необходимость жёсткого ответа мирового сообщества на северокорейскую ракетную угрозу, договорившись продолжать тесный диалог по вопросу мер противодействия в рамках СБ ООН.