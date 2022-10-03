Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул важность диалога с РК

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Японский премьер-министр Фумио Кисида назвал РК важным соседом, с которым нужно сотрудничать в реализации различных задач, стоящих перед мировым сообществом. Такую позицию глава японского правительства выразил 3 октября в ходе выступления в парламенте. Он заявил, что будет вести тесный диалог с РК. Фумио Кисида отметил необходимость возвращения к здоровым отношениям, основанным на дружбе, и их дальнейшего развития. Примечательно, что в своей речи Кисида не озвучивал прежнюю позицию с требованиями к правительству РК взять на себя ответственность в решении исторических споров. Напротив, был сделан акцент на важности тесного диалога между странами. Эксперты полагают, что это связано с активизацией двусторонних контактов, в числе которых недавняя короткая встреча глав государств на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.