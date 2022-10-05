В США растёт интерес к туризму в РК

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Шесть из десяти американцев смотрели южнокорейский сериал «Игра в кальмара». В девяти случаях они намерены посмотреть и второй сезон, работа над которым ведется в настоящее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса 3.218 взрослых американцев, проведённого представительством Национальной организации туризма Кореи в Нью-Йорке. По его итогам в тройку самых популярных сериалов и фильмов вошли сериал «Игра в кальмара», фильмы «Паразиты» и «Поезд в Пусан». Благодаря южнокорейскому культурному контенту среди американцев вырос интерес к посещению РК. В период с января по сентябрь в стране побывали порядка 300 тыс. туристов из США. Правда, данный показатель составляет лишь 30% от общего числа туристов из Штатов в 2019 году. Тем не менее, поток американских туристов восстанавливается быстрее по сравнению с гостями из других стран.