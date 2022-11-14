Пианист Ли Хёк получил главный приз Международного конкурса Лонг и Тибо

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22-летний южнокорейский пианист Ли Хёк стал лауреатом Международного конкурса имени Лонг и Тибо, завершившегося в Париже. Он разделил первую премию с японским пианистом Камеи Масая. Ли Хёк исполнил в финале конкурса, состоявшемся 13 ноября в парижском театре «Шатле», Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева. Он стал вторым южнокорейским пианистом, удостоенным награды на этом престижном конкурсе классической музыки. В 2001 году лауреатом конкурса стал Им Дон Хёк. Денежный приз за первое место составляет 35 тысяч евро. Ещё один южнокорейский пианист Но Хи Сон занял пятое место. Ли Хёк родился в Сеуле в 2000 году, начал учиться игре на фортепиано и скрипке в трёхлетнем возрасте. В 2016 году Ли Хёк поступил в Московскую консерваторию Чайковского, с февраля нынешнего года находится в академическом отпуске.