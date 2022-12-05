В РК два дня подряд более 70 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 6 декабря в стране зарегистрированы 74.714 новых случаев COVID-19. Это на 2.890 случаев меньше, чем в предыдущий день, но на 7.320 больше, чем неделю назад. Число инфицированных превышает 70 тысяч два дня подряд. Существует мнение, что пик зимней волны заражений пройден, но карантинные власти занимают более осторожную позицию. На недавнем брифинге председатель экспертной комиссии по противодействию инфекционным заболеваниям Чон Ги Сок заявил, что в последнее время мы видим не сокращение количества больных, а уменьшение числа зарегистрированных случаев. По его мнению, следует ожидать роста заболеваемости. В тяжёлом и критическом состоянии находится 441 человек. Данный показатель превышает 400 человек 19 дней подряд. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 54 человека. Коэффициент смертности 0,11%.