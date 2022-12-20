В рамках специальной амнистии будут освобождены 1.373 человека

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В рамках специальной новогодней амнистии будут освобождены в общей сложности 1.373 человека, список которых был утверждён 27 декабря на заседании правительства РК. Будут амнистированы девять политиков, в том числе, бывший президент страны Ли Мён Бак и бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Это вторая амнистия после прихода к власти администрации Юн Сок Ёля. Первая была проведена по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В качестве целей специальной новогодней амнистии в правительстве назвали достижение единства народа, а также предоставление ранее осуждённым политикам и госслужащим второго шанса внести вклад в развитие страны. Среди бывших государственных деятелей, подлежащих амнистии, бывший секретарь президента Ким Ги Чхун, бывший вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Гён Хван, бывшие руководители Национальной службы разведки Нам Чжэ Чжун, Ли Бён Ги, Ли Бён Хо и Вон Сэ Хун. В список не попали крупные представители деловых кругов.