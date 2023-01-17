Решение о масочном режиме в посещениях будет принято 20 января

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Решение о сроках отмены масочного режима в помещениях будет принято 20 января, поскольку пик зимней волны COVID-19 миновал, а эпидемическая ситуация стабилизируется. Об этом сообщил министр административного управления и безопасности РК Ли Сан Мин. Он отметил, что на прошлой неделе среднесуточное количество новых случаев инфекции составило 42.938, и тенденция к снижению данного показателя продолжается третью неделю подряд. Численность тяжелобольных пациентов составляла на прошлой неделе в среднем 439 человек, что является самым низким показателем за последние пять недель. Не исключив вероятности всплеска заболеваемости после предстоящих с 21 по 24 января выходных дней по случаю празднования Нового года по лунному календарю, министр призвал невакцинированных жителей страны сделать прививки. Ли Сан Мин отметил, что в настоящее время созданы условия для отмены масочного режима в помещениях. В частности, органы здравоохранения успешно справляются с эпидемической ситуацией, количество новых случаев инфекции стабильно снижается, а коэффициент смертности опустился до 0,1%. Кроме того, более 50% пожилых жителей страны вакцинированы бустерными дозами противовирусных препаратов.