РК против попыток Японии включить шахту Садо в Список ЮНЕСКО

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20 января советник-посланник посольства Японии по экономическим вопросам Дайсуке Намиока был вызван в министерство иностранных дел РК. Замминистра Ли До Хун от имени правительства страны передал ему протест по поводу очередной попытки включить шахту Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Накануне правительство Японии направило в ЮНЕСКО рекомендательное письмо для включения в список бывшего золотого рудника на острове Садо. Первое письмо, направленное в ЮНЕСКО в феврале прошлого года, было признано неполным. Позиция Сеула связана с тем, что не менее 2 тысяч корейцев были вынуждены работать на шахте в период японского колониального правления. МИД РК вместе с мировым сообществом будет прилагать усилия для того, чтобы Япония признала факт принудительного использования труда корейцев на своих промышленных объектах.