Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК против попыток Японии включить шахту Садо в Список ЮНЕСКО

Write: 2023-01-20 15:27:50Update: 2023-01-20 15:43:00

РК против попыток Японии включить шахту Садо в Список ЮНЕСКО

Photo : YONHAP News

20 января советник-посланник посольства Японии по экономическим вопросам  Дайсуке Намиока был вызван в министерство иностранных дел РК. Замминистра Ли До Хун от имени правительства страны передал ему протест по поводу очередной попытки включить шахту Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Накануне правительство Японии направило в ЮНЕСКО рекомендательное письмо для включения в список бывшего золотого рудника на острове Садо. Первое письмо, направленное в ЮНЕСКО в феврале прошлого года, было признано неполным. Позиция Сеула связана с тем, что не менее 2 тысяч корейцев были вынуждены работать на шахте в период японского колониального правления. МИД РК вместе с мировым сообществом  будет прилагать усилия  для того, чтобы Япония признала факт принудительного использования труда корейцев на своих промышленных объектах. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >