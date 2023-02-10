Спасатели из РК продолжают помогать жителям Турции

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Южнокорейские спасатели, находящиеся в Турции, работают в городе Антакья провинции Хатай, который является одним из наиболее пострадавших от землетрясения регионов страны. В составе группы экстренной помощи 118 человек, в том числе, 50 военнослужащих и 60 спасателей. Это самая большая в истории страны группа экстренной помощи, направленная в район бедствия за рубежом. Южнокорейские спасатели будут работать в Турции до 17 февраля. В случае необходимости правительство направит в пострадавшие районы ещё одну группу экстренной помощи. Сообщений о погибших и пострадавших южнокорейских гражданах пока не поступало. Между тем, общее число погибших в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и в Сирии превысило 20 тысяч человек. По данным на начало суток 10 февраля в Турции погибли более 17 тысяч человек, более 70 тысяч человек получили ранения. В Сирии подтверждена гибель 3.162 человек. Число жертв возрастёт, поскольку только в Турции под обломками разрушенных зданий остаются до 200 тысяч человек.