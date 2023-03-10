РК довела до США позицию по закону о полупроводниках

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Директор департамента торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын довёл до сведения американской стороны позицию Сеула по поводу американского закона о полупроводниках. Она состоит в том, что чрезмерные требования могут навредить инвестиционной активности южнокорейских компаний в США. На встрече с представителями США, состоявшейся 9 марта, Ан Док Кын подчеркнул, что субсидирование отрасли должно проводиться в тесном контакте с южнокорейскими компаниями. При этом чрезмерное вмешательство в вопросы их внутреннего управления недопустимо. Американская сторона заявила о готовности к тесному сотрудничеству с профильными компаниями РК при реализации субсидирования отрасли, подчеркнув, что в сфере полупроводников РК является одним из важнейших партнёров США. Опасения в РК вызвали пункты закона, касающиеся ограничений инвестиций в Китай в течение 10 лет после получения субсидии, о необходимости делиться с США прибылью, превышающей первоначальные прогнозы, а также о предоставлении представителям США доступа на предприятия.