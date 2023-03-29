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Наука

Третий запуск ракеты «Нурихо» запланирован на май-июнь

Write: 2023-03-30 14:50:23Update: 2023-03-30 15:39:51

Третий запуск ракеты «Нурихо» запланирован на май-июнь

Photo : YONHAP News

Третий запуск южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо» (KSLV-II) планируется в период с середины мая до конца июня этого года. Как сообщили 30 марта в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, ракета выведет на околоземную орбиту в общей сложности восемь спутников. В их числе второй по счёту малый отечественный спутник нового поколения и четыре спутника, разработанных Корейским институтом астрономии и космонавтики. В июне прошлого года состоялся успешный запуск ракеты «Нурихо» со спутниками, в результате чего РК стала седьмой по счёту страной, разработавшей собственную ракету-носитель, способную запускать спутники на орбиту, после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии. Первый запуск «Нурихо» в 2021 году оказался неудачным. Ракета поднялась на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести спутник на орбиту. 
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