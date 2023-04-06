Сеул стал одной из мировых столиц индустрии развлечения

Волна успеха южнокорейских сериалов и фильмов вызвала интерес мировых стриминговых компаний к корейскому рынку. Об этом сообщило 6 апреля агентство Bloomberg. Сеул стал одной из столиц индустрии развлечений благодаря успеху фильма «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, сериала «Игра в кальмара» на платформе Netflix и других проектов. В Netflix РК называют самой продуктивной после США страной по количеству сериалов, ставших хитами. В прошлом году более 60% всей аудитории Netflix смотрели южнокорейские контенты. В этом году популярностью пользуется южнокорейский сериал «Триумф». В марте в течение двух недель он находился в списке самых просматриваемых контентов на платформе Netflix, а в 90 странах вошёл в десятку самых популярных сериалов. На этой волне Netflix, Disney+, Apple TV+ и другие мировые компании наращивают инвестиции в южнокорейский рынок сериалов.