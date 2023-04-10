Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

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11 апреля комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне, составляющем 3,5%. Решение о сохранении ставки принимается два месяца подряд. С апреля прошлого по январь этого года она повышалась семь раз. Хотя инфляция немного замедлилась, она будет продолжать оставаться выше целевого показателя в течение длительного времени. Кроме того, сохраняется неопределённость в крупнейших странах мира. В данной ситуации повышение учётной ставки представляется нецелесообразным,- говорится в заявлении Банка Кореи. В прошлом месяце инфляция составила 4,2%, что является самой низкой отметкой за последний год. Эксперты полагают, что во втором квартале рост потребительских цен окажется ниже 4%. Тем не менее, это значительно выше целевого двухпроцентного показателя Банка Кореи. Экономический рост замедляется из-за того, что экспорт сокращается на протяжении шести месяцев подряд на фоне снижения мирового спроса на полупроводники. Платёжный баланс страны два месяца подряд является дефицитным. Кроме того, растёт неопределённость в банковском секторе, связанная с недавним крахом американского Silicon Valley Bank и глобального банка Credit Suisse. Как полагают в Банке Кореи, рост отечественной экономики окажется в этом году ниже февральского прогноза, составляющего 1,6%. Ожидается, что в мае прогноз будет понижен.