Пхеньян критикует заявление «Большой семёрки»

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«Большая семёрка» не имеет полномочий для оценки национального статуса КНДР. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, опубликованном 21 апреля агентством ЦТАК. Статус Северной Кореи как мировой ядерной державы является «окончательным и необратимым» и останется «неоспоримым» фактом, даже если Вашингтон его не признает. В этой связи любые действия «Большой семёрки», направленные на нарушение суверенитета и фундаментальных интересов Северной Кореи, будут встречены суровым ответом. «Мы никогда не будем добиваться признания или одобрения ни от кого, пока у нас есть возможность противостоять ядерным угрозам США»,- подчёркнуто в заявлении. Таким образом официальный Пхеньян прокомментировал совместное заявление глав МИД стран «Большой семёрки», в котором говорится о непризнании за Северной Кореей статуса ядерной державы.