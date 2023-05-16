Президент РК примет участие в саммите «Большой семёрки»

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Президент РК Юн Сок Ёль примет участие в саммите «Большой семёрки», который состоится с 19 по 21 мая в Хиросиме. Южнокорейский лидер выступит на расширенном заседании саммита, в котором примут участие главы стран «Большой семёрки» и восьми приглашённых стран, в числе которых, кроме РК, Австралия, Бразилия, Коморские острова, Острова Кука, Индия, Индонезия и Вьетнам. Кроме того, в Хиросиме состоится трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит. Как сообщили в администрации президента РК, Юн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида обсудят меры стратегического сотрудничества, в том числе, ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны Северной Кореи, а также пути выхода из энергетического кризиса и противостояния другим вызовам. Трёхсторонний саммит состоится, скорее всего, в последний день саммита «Большой семёрки», учитывая достаточно плотную программу двух первых дней. Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе посетят мемориал, посвящённый корейским жертвам атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Это будет первое посещение мемориала президентом РК. В рамках саммита запланированы двусторонние встречи южнокорейского лидера прядом его участников. Юн Сок Ёль станет четвёртым по счёту южнокорейским президентом, который примет участие в саммите «Большой семёрки».