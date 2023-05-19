Южнокорейские эксперты прибыли в Японию

Photo : YONHAP News

Группа южнокорейских экспертов прибыла 21 мая в Японию для ознакомления с ходом подготовки к сбору загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима». Делегацию, в составе которой 21 человек, возглавляет председатель Комиссии по ядерной безопасности РК Ю Гук Хи. Договорённость об отправке в Японию южнокорейских экспертов была достигнута в ходе встречи президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, состоявшейся в начале мая в Сеуле. 22 мая южнокорейские представители встретились с руководством Токийской электроэнергетической корпорации, министерства промышленности и управления по ядерному регулированию Японии. На 23-24 мая запланирован осмотр аварийной АЭС, итоги которого будут подведены в ходе второй встречи с японскими официальными лицами. Как сообщил представитель делегации, будет проведено «углублённое техническое обсуждение» выводов, сделанных в ходе осмотра станции. Эксперты планируют обратить особое внимание на систему очистки воды оценить, достаточно ли она безопасна для сброса в море. В марте 2011 года сильное землетрясение и последовавшее за ним цунами повредили системы охлаждения АЭС «Фукусима». В настоящее время в резервуарах станции хранится более 1 млн 300 тыс. тонн воды, которая, как утверждают в Токио, достаточно очищена. Спуск воды должен начаться этим летом.