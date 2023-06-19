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Корея: Юг-Север

ЦТАК: Неудачный запуск военного спутника - «серьёзная ошибка»

Write: 2023-06-19 12:07:34Update: 2023-06-19 12:08:05

ЦТАК: Неудачный запуск военного спутника - «серьёзная ошибка»

Photo : YONHAP News

Неудачный запуск первого военного разведывательного спутника является «серьёзной ошибкой», но в кратчайшие сроки будет осуществлена новая попытка запуска. Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК о проходившем с 16 по 18 июня пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва. На пленуме «подвергнута строгой критике безответственность работников, которые отвечали за подготовку к запуску ракеты. Намечена боевая задача для руководящих работников и научных сотрудников соответствующих отраслей, которые должны проанализировать причину неудачи и в кратчайшие сроки успешно запустить спутник»,- говорится в сообщении. В ходе пленума было заявлено о стремлении Пхеньяна увеличить «производство мощного ядерного оружия». Ситуация на Корейском полуострове, которая выходит из-под контроля, требует от КНДР непрерывного обновления своего военного потенциала»,- подчёркивается в сообщении. 
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