Создана Всекорейская ассоциация преподавателей русского языка

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10 июня в Корейском университете иностранных языков Хангук состоялась учредительная конференция Всекорейской ассоциации преподавателей русского языка. К ней присоединились Корейская ассоциация русского языка и литературы, Корейская ассоциация русской литературы, Корейская ассоциация славянских языков, Корейская ассоциация славяноведения и изучения Евразии, а также школьные преподаватели русского языка. Необходимость в ассоциации преподавателей возникла из-за низкой доли русского языка при выборе второго иностранного в старших школах, где чрезмерное предпочтение отдаётся японскому и китайскому языкам. Помимо этого, в страну активно въезжают соотечественники из русскоязычных стран. В этой связи растут опасения по поводу конфликтных ситуаций в школах, вызванных взаимным непониманием культур между учащимися из русскоязычных стран и местными школьниками. Сопредседателями ассоциации стали преподаватель старшей школы Соён Пак Со Юн и профессор кафедры русского языка и культуры университета Корё Ким Чжин Гю. Ассоциация планирует работать над разработкой системного, административного и юридического фундамента для развития билингвистического подхода в обучении детей в школах с высокой долей учеников из числа зарубежных корейцев.