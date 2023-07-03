Юн Сок Ёль: Минвоссоединения – не ведомство по поддержке КНДР

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Формат министерства по делам воссоединения РК должен быть изменён. Об этом заявил 2 июля на совещании с сотрудниками своей администрации президент РК Юн Сок Ёль. «До сих пор министерство работало в качестве ведомства по поддержке Северной Кореи, но так больше быть не должно»,- отметил глава государства. Он напомнил, что первоначальная цель министерства – содействие воссоединению Кореи на основе базовых принципов свободной демократии. «Мы должны стремиться к воссоединению, которое позволит обеспечить более качественные условия жизни как для северян, так и для южан», - подчеркнул Юн Сок Ёль. Как пояснил позднее представитель администрации президента, министерство по делам воссоединения отныне будет заниматься анализом ситуации в Северной Корее и вопросами прав человека. На прошлой неделе новым министром назначен профессор женского университета Сонсин Ким Ён Хо, который известен своей жёсткой позицией по отношению к Северной Корее.