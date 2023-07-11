КНДР вновь предостерегла США от нарушений воздушного пространства

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Повторное нарушение воздушного пространства КНДР военно-воздушными силами США создаст опасную ситуацию для американских военных самолётов. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего организационным отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 11 июля агентством ЦТАК. Вооружённые силы КНДР готовы принять ответные меры в связи с провокационными действиями США,- подчёркивается в заявлении, которое прозвучало через несколько часов после того, как поздно вечером 10 июля Ким Ё Чжон сообщила, что ранее в тот же день американский самолёт-разведчик вошёл в исключительную экономическую зону Северной Кореи. Она назвала это вторжение «актом воздушного шпионажа», уточнив, что разведывательные полёты посягают на суверенитет КНДР. Ким Ё Чжон напомнила, что американский разведывательный самолёт восемь раз нарушал воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР в Восточном море. 10 июля в период с 5:15 до 13:10 он был неоднократно замечен в 435 км к востоку от Тхончхона провинции Канвондо и в 276 км к юго-востоку от Ульчжина провинции Кёнсан-Намдо. Ким Ё Чжон отметила, что Сеул отверг факт нарушения суверенитета КНДР, назвав полёты самолётов ВВС США вокруг Корейского полуострова частью регулярного воздушного наблюдения. Она посоветовала южнокорейским военным не вмешиваться в чужие дела. Ранее официальный представитель минобороны КНДР предупредил США, что американские самолёты-разведчики будут сбиты в случае нарушения воздушного пространства страны.