Американская подлодка Kentucky прибыла в Пусан

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18 июля американская стратегическая атомная подводная лодка Kentucky прибыла в порт Пусан на Восточном море. Как сообщили в министерстве обороны РК, это первый заход американской атомной подводной лодки в южнокорейские воды за последние 40 лет. Он организован в рамках выполнения договорённости президентов двух стран о регулярном развёртывании американского стратегического оружия в РК. Kentucky относится к подводным лодкам класса Ohio. Каждая из таких лодок может нести до 20 баллистических ракет Trident II. Каждая ракета может быть оснащена четырьмя ядерными боеголовками. Как заявил министр обороны РК Ли Чжон Соп, заход в южнокорейский порт американской стратегической атомной подводной лодки демонстрирует решимость США реализовать на Корейском полуострове принцип расширенного сдерживания. Кроме того, он демонстрирует Пхеньяну превосходящие возможности южнокорейско-американского военного альянса.