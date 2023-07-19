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Минобороны РК: Заход АПЛ США в Пусан - защитная мера

Write: 2023-07-21 11:01:00Update: 2023-07-21 11:07:02

Минобороны РК: Заход АПЛ США в Пусан - защитная мера

Photo : YONHAP News

Заход в порт Пусан американской стратегической атомной подводной лодки Kentucky является оправданной мерой оборонительного характера, связанной с постоянно растущей угрозой со стороны Северной Кореи. ОБ этом заявил представитель министерства обороны РК, комментируя заявление  министра обороны КНДР Кан Сун Нама. По утверждению северокорейского министра, заход стратегической подводной лодки в южнокорейские воды может быть условием применения Северной Кореей ядерного оружия. В южнокорейском оборонном ведомстве подчеркнули, что любая ядерная атака Пхеньяна в отношении южнокорейско-американского союза приведёт к немедленному, превосходящему и решительному ответу, а в конечном итоге к уничтожению северокорейского режима. 20 июля в госдепартаменте США заявили, что Вашингтонская декларация с обещанием о регулярном развёртывании в РК стратегического оружия США и начало работы консультативной группы по ядерной безопасности – это продуманные ответные меры на действия КНДР, накаляющие ситуацию в регионе. 
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