Запуск крылатых ракет – ответ Севера на заход в РК АПЛ Kentucky

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22 июля около 4 часов утра Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Запуски были произведены через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Тип ракет неизвестен, но не исключено, что были запущены новые крылатые ракеты «Хвасаль-1» или «Хвасаль-2», об окончании разработки которых недавно сообщил Пхеньян. Эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, при этом они более точные и компактные, чем баллистические ракеты. По мнению экспертов, последние запуски являются реакцией Пхеньяна на заход в порт Пусан американской атомной стратегической подводной лодки Kentucky. За день до запуска крылатых ракет министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт может быть условием применения Северной Кореей ядерного оружия. «Возможность военного столкновения на Корейском полуострове предстала как опасная реальность»,- добавил он. «Доктрина об использовании ядерного оружия допускает необходимые действия, если будет установлено, что ядерная атака на КНДР уже имела место или была неизбежна»,- говорится в заявлении северокорейского министра. Между тем, в заявлении министерства обороны РК говорится, что заход в порт Пусан американской стратегической атомной подводной лодки является оправданной мерой оборонительного характера. Она связана с постоянно растущей угрозой со стороны Северной Кореи.