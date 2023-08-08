Дирижёр Юн Хан Гёль – лауреат Конкурса имени Герберта фон Караяна

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29-летний южнокорейский дирижёр Юн Хан Гёль стал победителем Конкурса имени Герберта фон Караяна в австрийском Зальцбурге. Церемония вручения наград лауреатам самого престижного конкурса молодых дирижёров состоялась 6 августа. В финальном туре Юн Хан Гёль дирижировал часовой программой, в которую вошли «Увертюра к опере «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини; Ария Моцарта «Ah se in ciel, beigne stelle» для сопрано с оркестром, К. 538; «О крысах и людях» Син Дон Хуна, а также «Симфония № 3 ля минор соч. 56» Мендельсона. Премии Герберта фон Караяна присуждаются дирижёрам в возрасте до 35 лет, конкурсы проводятся каждые два года. Герберт фон Караян – известный австрийский дирижёр, который руководил Берлинским филармоническим оркестром с 1956 по 1989 год. Лауреат получит денежную премию в размере 15 тысяч евро и возможность выступить с Симфоническим оркестром Radio Vienna в рамках Зальцбургского фестиваля 2024 года.