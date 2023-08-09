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Политика

Президент РК встретился с ветеранами борьбы за независимость

Write: 2023-08-10 15:26:56Update: 2023-08-10 15:52:14

Президент РК встретился с ветеранами борьбы за независимость

Photo : YONHAP News

9 августа президент РК Юн Сок Ёль встретился с ветеранами борьбы за независимость Кореи и членами семей погибших героев. Встреча была приурочена к Дню освобождения Кореи от японского колониального ига, который будет отмечаться 15 августа. В своём обращении к участникам встречи глава государства отметил, что движение за независимость было движением за создание свободного демократического государства, где власть находится в руках народа. Он почтил память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость родины. Подчёркивая важность сохранения национальной идентичности, президент сказал, что дух движения за независимость – это основа государства, выполняющего свой долг перед мировым сообществом. Он пообещал, что правительство будет прилагать все усилия для превращения РК в страну, которая активно содействует миру, свободе и процветанию во всём мире.
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