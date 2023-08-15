ЦТАК: Гражданин США добровольно перешёл в КНДР

Photo : YONHAP News

23-летний рядовой сухопутных сил США Трэвис Кинг, который 18 июля пересёк демилитаризованную зону, решил перебраться в КНДР из-за «бесчеловечного обращения и расовой дискриминации» в американской армии. Как сообщило 16 августа агентство ЦТАК, он намерен просить убежища в Северной Корее или в третьей стране из-за «неравноправия в американском обществе». После «преднамеренного вторжения» на территорию КНДР Трэвис Кинг был взят под стражу, и «соответствующие органы» продолжают расследование,- сообщает ЦТАК. По заявлению Пентагона, высказывания американского военнослужащего «не могут быть проверены», и приоритетом является его возвращение на родину. Командование ООН, которое контролирует ситуацию в демилитаризованной зоне, ранее заявляло, что работает над урегулированием инцидента, отказавшись предоставить подробности. 8 октября прошлого года Трэвис Кинг был задержан полицией за драку в ночном клубе в сеульском муниципальном округе Мапхо-гу. Он сопротивлялся при задержании и повредил полицейскую патрульную машину. 8 февраля этого года он был оштрафован Сеульским судом на 5 млн вон (около 4 тысяч долларов) по обвинению в причинении ущерба общественному имуществу, однако отказался платить штраф. 17 июля Трэвис Кинг должен был вернуться в США, где мог подвергнуться дополнительным дисциплинарным взысканиям. Однако он в аэропорт не приехал, а вместо этого отправился на экскурсию в демилитаризованную зону.