Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

Фильм «Бетонная утопия» номинирован на Оскар 2024 года

Write: 2023-08-18 15:51:57Update: 2023-08-18 15:55:33

Фильм «Бетонная утопия» номинирован на Оскар 2024 года

Photo : YONHAP News

Триллер-катастрофа «Бетонная утопия» Concrete Utopia южнокорейского режиссёра Ом Тхэ Хва номинирован на премию Американской киноакадемии 2024 года. Как сообщила 18 августа компания-дистрибьютор Lotte Entertainment, Совет по кинематографии РК выбрал этот фильм в качестве претендента на премию Оскар в номинации «Лучший зарубежный полнометражный фильм». Фильм рассказывает о жителях многоквартирного дома, пережившего катастрофическое землетрясение в Сеуле, которые борются за выживание. В нём затронута тема расслоения общества, хорошо представленная в фильме «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, который в 2020 году был удостоен премий Оскар в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный полнометражный фильм».  С момента выхода в прокат 9 августа фильм «Бетонная утопия» набрал более 2 млн 200 тыс. просмотров. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >