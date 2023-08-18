Фильм «Бетонная утопия» номинирован на Оскар 2024 года

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Триллер-катастрофа «Бетонная утопия» Concrete Utopia южнокорейского режиссёра Ом Тхэ Хва номинирован на премию Американской киноакадемии 2024 года. Как сообщила 18 августа компания-дистрибьютор Lotte Entertainment, Совет по кинематографии РК выбрал этот фильм в качестве претендента на премию Оскар в номинации «Лучший зарубежный полнометражный фильм». Фильм рассказывает о жителях многоквартирного дома, пережившего катастрофическое землетрясение в Сеуле, которые борются за выживание. В нём затронута тема расслоения общества, хорошо представленная в фильме «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, который в 2020 году был удостоен премий Оскар в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный полнометражный фильм». С момента выхода в прокат 9 августа фильм «Бетонная утопия» набрал более 2 млн 200 тыс. просмотров.