У РК четыре медали на чемпионате мира по бадминтону

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Южнокорейские спортсмены завоевали четыре медали – три золотые и одну бронзовую - на чемпионате мира по бадминтону 2023 года, который проходил в Копенгагене c 21 по 27 августа. Южнокорейская команда выиграла женские одиночные, смешанные парные и мужские парные соревнования, а также заняла третье место в женском парном разряде. В последний день соревнований за чемпионский титул в женском одиночном разряде Ан Сэ Ён обыграла олимпийскую чемпионку 2016 года Каролину Марин из Испании. В финале смешанного парного разряда Со Сын Чжэ и Чхэ Ю Чжон обыграли Чжэн Сивэй и Хуан Яцюн из Китая. Южнокорейский мужской дуэт в составе Со Сын Чжэ и Кан Мин Хёка завоевал золото в мужском парном разряде, обыграв Кима Аструпа и Андерса Скаарупа Расмуссена из Дании со счётом 14-21, 21-15, 21-17. Ким Со Ён и Кон Хи Ён завоевали бронзу в женском парном разряде, потерпев поражение от Априяни Рахаю и Сити Фадиа Силвы Рамадханти из Индонезии.