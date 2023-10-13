Пхеньян отверг обвинения в поставках оружия группировке ХАМАС

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Пхеньян назвал «безосновательными» сообщения о том, что группировка ХАМАС использовала северокорейское оружие для нападения на Израиль, обвинив США в распространении клеветнических измышлений. Как отмечается в статье международного обозревателя Ли Гван Сона, опубликованной 13 октября агентством ЦТАК, США прибегают к клевете, чтобы намеренно связать нынешний ближневосточный кризис с Северной Кореей. Опровержение последовало после того, как радиостанция «Свободная Азия» сообщила о возможном использовании боевиками ХАМАС северокорейского оружия. В качестве доказательства приведена видеозапись, на которой один из боевиков держит в руках что-то похожее на гранатомёт северокорейского производства. Ранее на этой неделе Северная Корея осудила Израиль за эскалацию конфликта с ХАМАС, заявив, что он представляет собой следствие «непрекращающихся преступных действий Израиля» против народа Палестины.