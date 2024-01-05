РК запустит в этом году ещё два разведывательных спутника

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РК планирует запустить в этом году ещё два военных разведывательных спутника, чтобы лучше контролировать Северную Корею. Как сообщили 8 января в Корейском агентстве оборонных закупок, спутники с радаром с синтезированной апертурой будут запущены в апреле и ноябре с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. До конца 2025 года РК планирует вывести на орбиту ещё четыре спутника, которые существенно расширят возможности космической разведки на фоне растущей ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи. Спутники с радаром с синтезированной апертурой могут собирать данные независимо от погоды, используя системы дистанционного зондирования. Ранее Северная Корея, которая в ноябре прошлого года вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник, пообещала запустить в этом году ещё три таких спутника.