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Политика

Высшие дипломаты РК, США и Японии встретились в Рио-де-Жанейро

Write: 2024-02-23 11:00:53Update: 2024-02-23 11:07:09

Высшие дипломаты РК, США и Японии встретились в Рио-де-Жанейро

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии - Чо Тхэ Ёль, Энтони Блинкен и Ёко Камикава – обсудили 22 февраля в Рио-де-Жанейро вопросы трёхстороннего сотрудничества. Переговоры состоялись  в рамках министерской встречи «Большой двадцатки». Их участники отметили важность тесной координации усилий в ответ на продолжающуюся ракетную активность Пхеньяна и военно-техническое сотрудничество Северной Кореи и России. Как сообщили в южнокорейском МИД, была отмечена также необходимость сдерживания незаконной кибердеятельности Северной Кореи, направленной на финансирование разработки ядерного и ракетного оружия. Стороны договорились продолжить регулярные консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Обсуждались такие международные проблемы как ситуация в Тайваньском проливе и палестино-израильский конфликт. Чо Тхэ Ёль назвал встречу глав внешнеполитической ведомств «символической вехой» на пути углубления трёхстороннего сотрудничества. Он напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня первого в истории трёхстороннего саммита. 
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