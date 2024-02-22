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Культура

Фильм «Потребности путешественника» удостоен «Серебряного медведя»

Write: 2024-02-26 11:41:27Update: 2024-02-26 11:42:21

Фильм «Потребности путешественника» удостоен «Серебряного медведя»

Photo : YONHAP News

25 февраля подведены итоги 74-го Берлинского кинофестиваля. Новый фильм южнокорейского режиссёра Хон Сан Су «Потребности путешественника» завоевал «Серебряного медведя» (Гран-при жюри) - вторую по значимости награду фестиваля. Это было пятое по счёту участие южнокорейского режиссёра в Берлинском кинофестивале. Фильм «Нужды путешественника» рассказывает о женщине-иностранке, которая приезжает в Корею преподавать французский язык. Французская актриса Изабель Юппер, исполнившая одну из главных ролей в фильме, получила почётного «Золотого медведя» за творческие достижения. Ещё один южнокорейский фильм «Всё в порядке!» режиссёра Ким Хе Ён получил награду Детского и юношеского жюри. Главную награду фестиваля, «Золотого медведя», вручили документальному фильму «Дагомея» франко-сенегальской актрисы и режиссёра Мати Диоп. Берлинский кинофестиваль проходил с 15 по 25 февраля. 
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