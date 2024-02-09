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Корея: Юг-Север

В РК озабочены враждебной политикой Севера

Write: 2024-02-26 13:28:09Update: 2024-02-26 14:32:26

В РК озабочены враждебной политикой Севера

Photo : KBS News

Пхеньян продолжает принимать меры по сворачиванию политики, подразумевающей возможность сближения с Сеулом. В январе северокорейский лидер Ким Чон Ын, назвавший РК враждебным государством, распорядился снести Арку Воссоединения в Пхеньяне и перекрыть межкорейскую железнодорожную линию. Такие меры могут привести к исчезновению прежней северокорейской идеологии,- заявил 25 февраля в телепрограмме KBS министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо. В целях сглаживания противоречий внутри страны Пхеньян может пойти на военные провокации,- отметил министр. Южнокорейские власти озабочены данной ситуацией и готовятся к всевозможным вариантам развития событий. Министр подчеркнул необходимость во что бы то ни стало защищать северную разграничительную линию, которая является морской границей между Югом и Севером. «Мягкая» северокорейская политика не позволит защитить мир на Корейском полуострове,- добавил Ким Ён Хо. 
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