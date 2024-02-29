Роман Хан Ган «Я не прощаюсь» удостоен премии Эмиля Гиме

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Роман южнокорейской писательницы Хан Ган «Я не прощаюсь» удостоен французской премии Эмиля Гиме в области азиатской литературы. Жюри выбрало это произведение из трёх кандидатов. Награждение состоялось 29 февраля. Жюри отметило выразительность изложения материала и актуальность темы произведения. Роман «Я не прощаюсь», опубликованный в сентябре 2021 года, описывает трагические события апреля 1948 года на острове Чечжудо глазами трёх женщин. Жители острова восстали против правления военных под руководством США, но власти назвали мирное восстание коммунистическим бунтом, жестоко подавив его. Премия Эмиля Гиме названа в честь французского промышленника и путешественника, собирателя коллекций азиатского искусства, основателя первого музея истории религий. Она вручается с 2017 года литературным произведениям азиатских писателей, изданным на французском языке. В 2018 году лауреатом премии стал роман «На закате» писателя Хван Сок Ёна.